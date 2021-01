Ciccio Graziani ci crede: “Più di altri anni il Napoli avrebbe le potenzialità per lottare per lo scudetto”

A Radio Marte è intervenuto in queste ore Ciccio Graziani, ex campione del mondo che ha detto la sua sul Napoli. “Mi ha stupito l’incidente di percorso con lo Spezia, non mi sarei mai aspettato quel risultato e penalizza molto il Napoli. Io ho l’impressione che la squadra non si renda conto della sua forza. Gattuso può sbagliare o meno qualcosa, questo però fa parte del gioco. Però io percepisco il fatto che all’interno di questa squadra gli uomini di qualità dovrebbero trasmettere una mentalità vincente, mi dà l’impressione il Napoli che non ci sia questa forza mentale che accomuni la squadra. Più di altri anni il Napoli avrebbe le potenzialità per lottare per lo scudetto. La squadra deve credere nel sogno: se non ci crede è più difficile realizzarlo. Non mi sembra che si scenda in campo tutte le domeniche per portare a casa la pagnotta”.