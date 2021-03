Umberto Chiariello elogia Gennaro Gattuso: “Con lui a Napoli sono sbocciati tre talenti”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, Umberto Chiariello è tornato con il suo consueto editoriale. “Il ct Roberto Mancini da calciatore è stato il leader di due scudetti storici, una alla Sampdoria e uno alla Lazio. Da allenatore della Nazionale ha preso la maglia numero 10 e l’ha data a Lorenzo Insigne. Arrigo Sacchi, quando era responsabile delle giovanili dell’Italia, parlava di Insigne come un talento a parte. Anche con la Bulgaria, senza strafare, Lorenzo ha dettato calcio. A Napoli con Gattuso sono sbocciati tre talenti: Lozano, che sembrava cadere da solo ed essere la copia sbiadita di Vargas; Zielinski, che da giocatore impalpabile è diventato importantissimo; ed infine Lorenzo Insigne, che tornando nella sua posizione preferita sta dimostrando il suo talento”.

“A questi talenti aggiungiamoci quello di Dries Mertens, che ci ha fatto penare dopo l’infortunio alla spalla col Belgio. Il Napoli per la difficile corsa Champions, si aggrappa proprio a questi talenti. Siamo tutti entusiasti per le vittorie importanti e meritate di Milano e Roma, però ora che succede? Tolto la tappa da non sbagliare assolutamente contro il Crotone, il Napoli va a Torino contro la Juve per un duello Champions. Il percorso è difficilissimo ma il Napoli è padrone del suo destino, se vince tutte le partite che gli restano è matematicamente in Champions. Sarebbe però una cosa storica e se Gattuso ci riuscisse, a quel punto tutti noi dovremmo rivedere i nostri giudizi. Dei miglioramenti si sono visti, soprattutto con Demme a centrocampo, ma adesso il Napoli deve fare la corsa sulla Juve”.