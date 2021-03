Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz dice di no al rinnovo e pensa all’Atletico Madrid

Niente rinnovo per Fabian Ruiz. Il centrocampista della nazionale spagnola ha già detto due volte di no alla proposta del Napoli di prolungare l’attuale accordo, a prescindere dalla questione economica. Il giocatore si trova bene in azzurro, ma la tentazione di rientrare in Liga è più forte di ogni altra emozione. L’Atletico Madrid potrebbe essere la sua prossima destinazione. I “colchoneros” sono sulle sue tracce da tempo, insieme a Real Madrid e Barcellona.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Diego Simeone, in primis, è convinto che Fabian Ruiz sia l’elemento ideale per esaltare la qualità del suo centrocampo. E lo stesso giocatore non ha nascosto la sua simpatia per l’allenatore dell’Atletico Madrid. In pratica, se toccherà a lui dover scegliere, non avrà dubbi ad accettare l’offerta del club. Inoltre, se il Napoli non dovesse riuscire a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League, qualche sacrificio sul mercato sarà necessario. Il centrocampista è l’indiziato principale tra i giocatori in uscita.