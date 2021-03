CDS – La continuità di Lorenzo Insigne va preservata per gli Europei

Nell’edizione odierna, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittoria della Nazionale contro la Bulgaria nelle qualificazione per i Mondiali di Qatar 2022: “L’Italia non tradisce. Vince 2-0 in Bulgaria senza brillare, ma nel finale legittima il successo”. Al centro le dichiarazioni nel post-partita del ct Roberto Mancini: “Avanti così, dovremo lottare con la Svizzera”.

Il quotidiano si sofferma soprattutto su Lorenzo Insigne. “La preoccupazione riguarda la tenuta della condizione, in una stagione dove si gioca ogni tre giorni sfidando il COVID. In questo slalom tra allenamenti saltati e gare senza tregua, la stupenda continuità di Insigne – suo l’assist quattro volte nelle ultime sette reti dell’Italia – arriverà intatta agli Europei di giugno? Piace sperare di sì, perché la creatività resta la cifra di questa Nazionale. Ma è pur vero che, selezionando i ventitré convocati tra i trentotto attenzionati finora, Mancini dovrà equilibrare fantasia e mattoni per evitare di arrivare al torneo troppo leggeri e senza un piano B. La sua esperienza è una garanzia”.