Umberto Chiariello è arrabbiato: “Nella stagione dove è venuta meno la Juve, abbiamo perso una grande occasione”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato nel suo editoriale la vittoria del Napoli contro la Roma. “Io ho criticato a sangue Gattuso e non me ne pento un secondo, mi penso solo di avere usato una frase dai toni eccessivi. Avevo detto che avrei stracciato il tesserino all’allenatore azzurro perché non volevo più vedere a centrocampo il ‘palo della luce’ Bakayoko al fianco di Fabian Ruiz. Guarda caso da quando il Napoli schiera in mezzo al campo Demme insieme a Fabian, lo spagnolo è cambiato. Con Fabian e Demme e Zielinski che torna in fase difensiva e si propone in avanti, il Napoli sulla trequarti diventa fortissimo. Inoltre è tornato anche il centravanti, grande attenuante di Gattuso, ora il Napoli è ancora squadra vera che ha qualità”.

“Io non faccio parte dei pentiti, non ho mai detto che gli azzurri erano stati sopravvalutati, neanche quando il Napoli ha fatto solo 2 punti su 15 in casa contro squadra inferiori. Sono arrabbiato, perché nella stagione dove è venuta meno la Juve, che rischia di non entrare in Champions, abbiamo perso una grande occasione. Il Napoli non è inferiore a chi lo precede. Va dato atto però a Gattuso, che ora sta mettendo in campo una squadra logica e questa squadra, essendo forte, può centrare la zona Champions. Bisogna andare a vincere a Torino dando la botta definitiva alla Juventus. A quel punto si può aprire un altro pezzo di stagione, perché Gattuso andrà via ma può lasciarci con un altissimo onore delle armi, e noi glielo riconosceremo”.