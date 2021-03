Sandro Sabatini avverte Gennaro Gattuso: “Non so quanto sia producente andare avanti nel rapporto con il Napoli”

Il giornalista Sandro Sabatini ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni di “Si gonfia la rete”, programma di Radio Marte. “Aurelio De Laurentiis stima Paulo Fonseca? Sì, come allenatore avversario. Se il Napoli va in Champions League, paradossalmente diventa una grande piazza alla Max Allegri, ma in quel caso parleremmo di una Champions ‘regalata’ da Gennaro Gattuso con il suo lavoro. Rino è molto ben voluto dallo spogliatoio, ma non so quanto sia producente andare avanti nel suo rapporto con il Napoli. Certe ferite, compreso il tradimento ricevuto da uomini della società nel momento più difficile, non le rimargini in un’estate. Il rapporto con Aurelio De Laurentiis, adesso, non è semplice”.

“Stefano Pioli e Gattuso sono stati poco valutati sul piano tattico, eppure stanno facendo molto bene. Un allenatore va visto a 360 gradi, anche nel comportamento con la squadra. Uno schiaffetto o un calcio amichevole ai calciatori, per come la vedo io, sono segnali positivi, di stima, rispetto ed allegria. E’ un buon rapporto, e ci sta che passi anche per delle incaz*ature, nel caso. La Juventus rischia di non andare in Champions? Il Milan e l’Atalanta sono impostate meglio. Aspettiamo di vedere come andrà il match tra Juve e Napoli”.