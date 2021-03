Franco Ordine è sicuro: “Aurelio De Laurentiis non gli rinnova il contratto? Neanche Gennaro Gattuso vuole rimanere!”

Il giornalista Franco Ordine è intervenuto nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “Gattuso e Pirlo? Hanno vissuto due stagioni con molte analogie, con molti infortuni ed assenze che hanno frenato le loro squadre. Questo, però, mentre sul conto di Pirlo non si è arrivati ad insulti, su Gattuso invece c’è stato fuoco amico dall’interno della società. Se il giudizio su Pirlo allenatore è sospeso, sul conto di Gattuso si debba fare un giudizio sull’allenatore largamente positivo”.

“Aurelio De Laurentiis non gli rinnova il contratto? Neanche Gattuso vuole rimanere! E c’è un motivo preciso: quando le critiche ed i veleni arrivano dalla società, quando De Laurentiis non gli parla per due settimane allora Gattuso, è in quel momento che il tecnico ha deciso che era finita lì la sua esperienza a Napoli. Se ambienti vicini alla società, ispirano le critiche, allora è questo aspetto che proprio non va bene”