Anche Massimo Giletti stronca la Juventus: “Non è neanche una pista da biglie per bambini”

La Juventus continua a deludere e anche Massimo Giletti, ai microfoni di Radio 24, ha sottolineato il periodaccio della squadra bianconera, senza usare mezzi termini. “E’ caduto l’impero romano, può anche cadere la Juve dopo 9 anni, solo che cade male. Sarebbe anche giusto in questo momento dire abbiamo sbagliato qualcosa. Il pubblico è importante negli stadi, ma il pubblico degli ultimi 2 anni bianconeri era un pubblico di assuefazione, attenzione a dar per scontato di continuare a vincere quando vinci sempre. Il punto critico è stato dopo il cambio di Allegri, regalare Conte all’Inter vera antagonista e prendere Sarri è stato un errore”.

“Pirlo è una scommessa e rischi, ma questa Juve non ha alternativa al centrocampo, problemi coi terzini, gioca con 4 centrocampisti assortiti così, non uno di livello, Bentancur si è perso e abbiamo un monte stipendi altissimo. Gasperini disse che non prendeva Kulusevski perché non riusciva a collocarlo, queste parole fanno riflettere, si è speso tanto per lui e si poteva prendere Halaand. Questa Juve non è neanche una pista da biglie per bambini, non è possibile dire ogni volta ‘Abbiamo sbagliato approccio’. Rabiot, Ramsey… sono tutti rischi di investimento e bisogna fare il mea culpa”.