Napoli, senti Salvatore Bagni: “La forza di Gennaro Gattuso è che non ascolta nessuno”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto in queste oreSalvatore Bagni, ex calciatore del Napoli. “Ora voglio proprio sentire quelli che dicono che la squadra non gioca bene a calcio, invece domina su campi difficili. Ha messo in mostra un gioco preciso e bello da vedere. Quando le cose non andavano bene criticavamo l’approccio ma nelle ultime due partite la squadra ha avuto un approccio notevole, ha aggredito gli avversari sapendo che erano due finali”.

“La Juventus rischia? Sì ma dico questo. Com’ero convinto che il Napoli andasse a vincere a Milano e a Roma la partita contro la Juve mi fa un po’ paura. Ora avranno il derby e noi il Crotone, poi ci sarà il recupero. Però questa squadra adesso festeggia insieme e ha portato a casa, di fatto, l’eliminazione di una squadra dalla corsa Champions. La Juventus è stata incoerente tutto l’anno, gioca con sufficienza pensando che poteva portare casa la partita sempre. Io farei la corsa sull’Atalanta. La forza di Gattuso è che non ascolta nessuno. Tante persone non capiscono che la gente di carattere nelle difficoltà si esalta, mi rivedo un po’ in lui”.