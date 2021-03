Giovanni Cervone sbotta: “Quello che ha la Roma non è un portiere. Ho sentito che cerca Alex Meret: ma magari!”

Giovanni Cervone, ex portiere della Roma, è intervenuto in queste ore ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, pronunciandosi soprattutto sulle prestazioni di Pau Lopez e sui suoi possibili sostituti. L’estremo difensore giallorosso non convince gli addetti ai lavori. “I portieri sono tutta un’altra cosa. Quello che ha la Roma non è un portiere. È da un anno che mi tengo dentro tutto, ora basta: ha colpa su entrambi i gol del Napoli ed i problemi non si risolveranno se non arriverà un portiere vero. Ho sentito che la Roma cerca Meret: ma magari! Lui si che è un portiere, cerca continuità, Roma sarebbe la soluzione perfetta per lui”.

“Il Napoli ci rubó, in senso sportivo, una partita: Napoli-Roma nel ‘90. Careca mi fece un goal enorme dalla linea di fondo ma l’arbitro condizionó tutto prima con due rigori regalati al Napoli. Assurdo. Ci negarono un rigore nettissimo!”, ha aggiunto Giovanni Cervone.