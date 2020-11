Umberto Chiariello distrugge Fabian Ruiz: “L’uomo più sopravvalutato di questo campionato, ma per gli spagnoli è un fenomeno”

Con l’editoriale di “Campania Sport” su Canale 21, Umberto Chiariello ha detto la sua su Napoli-Milan. “Se tre indizi fanno una prova, il Napoli al San Paolo è alla terza sconfitta consecutiva dopo AZ e Sassuolo. Si è detto che il Milan era una squadra giochista e quindi a campo aperto il Napoli poteva prevalere, e invece Ibra fa la differenza. Per me oggi il peggiore in campo è stato l’uomo più sopravvalutato di questo campionato: Fabian Ruiz. Un centrocampista di regia deve avere postura, velocità di pensiero e capacità di giocare rapido. Lui non ha nessuna di queste qualità, però per gli spagnoli è un grandissimo talento. Dopo aver visto De Paul oggi rifarei lo scambio che avevo proposto in estate”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Il problema del Napoli, oltre alla lentezza nei passaggi, è anche la formazione che ha schierato Gattuso. Nessun attaccante dei quattro ha inciso, ci sono stati solo due tre spunti sulla destra di Politano, Insigne è stato isolato dal gioco ed è stato uno dei pochi a metterci l’anima. Mertens, nonostante il goal, non ha toccato quasi palla. Mi dispiace vedere una squadra con così tanto talento prendere sempre gli stessi goal. Ai miei tempi si giocava a uomo e l’attaccante non doveva toccare palla, il goal di Ibra il grande Koulibaly ce l’ha sulla coscienza, e anche sul secondo goal il difensore perde l’attaccante. Gattuso non può neanche lavorare visti i tanti impegni. L’allenatore deve fare delle scelte e deve capire come impostare questa squadra, perché stasera abbiamo visto una squadra senza campo e senza coda”.