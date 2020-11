TUTTOSPORT – Cristiano Ronaldo vuole rimanere alla Juventus

L’edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con il titolo: “CR2022”. Nei giorni scorsi si era vociferato di un possibile addio del campione portoghese a fine stagione, ma a spegnere tutte le voci ci pensa l’agente dell’ex Pallone d’oro: “Cristiano batterà tanti altri record”. Il giocatore non ha nessuna intenzione di lasciare la Juventus prima della fine del suo contratto, nel giugno 2022. E’ stato letteralmente stregato da Andrea Pirlo e a Torino si sente a casa.

Zlatan Ibrahimovic da scudetto, Sassuolo ai vertici. La domenica di Serie A che restituisce due grandi certezze: il Milan continua a volare, imponendosi 3 a 1 sul Napoli, ed il Sassuolo non ha nessuna intenzione di fermarsi. Ora le speranze del Milan sono tutte per gli esami medici a cui verrà sottoposto lo svedese, uscito nel finale del match del San Paolo per un problema muscolare. I rossoneri non possono più nascondersi: puntano al massimo e per arrivarci serve il loro bomber.