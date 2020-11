GAZZETTA – “Milan boom”: il test scudetto a Napoli è superato

La Gazzetta dello Sport di oggi titola: “Milan boom”, in riferimento alla prova di forza dei rossoneri a Napoli vincenti per 3-1. Per Zlatan Ibrahimovic, magie e infortunio. Lo svedese segna di testa e di ginocchio, poi esce per un guaio muscolare. Il test scudetto del “Diavolo” è superato. “Lukaku bang bang”: un’ora tutta Toro e poi rimonta Inter da 0-2 a 4-2. Romelu Lukaku fa doppietta e frusta la squadra: “Senza cattiveria e senza voglia. Non siamo grandi, bisogna dare di più”. Antonio Conte gli dà ragione.

“CR7 mai partito meglio di così”: il taglio basso è dedicato al portoghese che in Serie A segna addirittura ogni 48′. Domani i bianconeri giocheranno in Champions League con il Ferencvaros e potrebbero passare il turno con largo anticipo. “L’ottava giornata”: Jeremie Boga e Domenico Berardi lasciano il Sassuolo sempre secondo. Super Henrikh Mkhitaryan, podio per la Roma che finora ha ottenuto una sola sconfitta a tavolino contro l’Hellas Verona, alla prima giornata di campionato.