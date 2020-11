Calciomercato Napoli, parla il fratello-agente di Jeremie Boga: “Il Napoli ci è andato molto vicino”

in

Daniel Boga, fratello e agente di Jeremie Boga, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo parlando dell’esterno del Sassuolo. “Jeremie sta vivendo un ottimo momento di forma e piano piano sta raggiungendo il massimo del proprio potenziale. E le sue ambizioni stanno crescendo di pari passo. Spera di migliorare le sue statistiche e la classifica del club, rispetto a quelle della scorsa la stagione. Jeremie ha voglia di stupire con il Sassuolo. (…) Jeremie è stato davvero vicino al Napoli. Molto più di quanto lo sia stato all’Atalanta. Anche perché il Napoli, in estate, presentò un’offerta migliore rispetto a quanto fatto dall’Atalanta. Si è letto tanto negli ultimi mesi, ma questi sono stati i due club che c’hanno provato fino all’ultimo. Ed il Napoli ci è andato molto vicino”.

“Se il Napoli tornerà alla carica? Questo dipenderà molto da Jeremie, se riuscirà a mantenere alti i propri standard e addirittura migliorarli. Il Napoli è un grande club, sarebbe un grande passo nella carriera di Jeremie, quindi è probabile che torneranno alla carica per un calciatore come lui. Ma ripeto, molto dipenderà anche dalle prestazioni di Jeremie, nel corso della stagione. A Napoli con De Zerbi? Vedremo”.