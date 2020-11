Napoli, Andrea Petagna non cerca scuse dopo il k.o. col Milan: “I responsabili siamo noi”

Andrea Petagna, attaccante del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta interna rimediata per mano del Milan per 1-3. L’ex SPAL è subentrato nel secondo tempo, ma non ha avuto tantissime occasioni per mettersi in mostra. “La sconfitta di oggi non deve cambiare i nostri obiettivi perché siamo una squadra forte, l’abbiamo dimostrato. Anche oggi abbiamo fatto un’ottima gara, dovevamo essere più cinici”.

“I responsabili siamo noi che andiamo in campo, dobbiamo metterci qualcosina in più. Ci sono mancati gli ultimi passaggio e tiro. Ora abbiamo una gara fondamentale in Europa League e poi c’è la Roma, il campionato è ancora lungo. Terza sconfitta? Siamo consapevoli. Dobbiamo lavorare, fare bene ciò che ci chiede Gattuso. Penso che alla lunga i risultati arriveranno, siamo forti. Ci stiamo adattando bene al nuovo modulo”, ha aggiunto il centravanti azzurro. Nonostante l’assenza di Victor Osimhen, “Ringhio” ha preferito Dries Mertens a una prima punta di ruolo.