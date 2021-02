Umberto Chiariello difende Gennaro Gattuso: “La squadra che abbiamo visto a Genoa non è morta”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Genoa nel suo solito editoriale. “Sono partite davvero difficili da commentare. Nel primo tempo il Napoli ha tirato in porta 14 volte, 6 nello specchio, il Genoa 2 volte segnando 2 gol. Possesso palla 67% a 33% per il Napoli. Una partita che se uno guarda queste statistiche dice che il Napoli dopo il primo sta vincendo 3-0 e invece sta sotto di 2 gol. (…) Stasera dovremmo fare di nuovo un processo a Gattuso? Francamente la partita di questa sera non chiama in causa l’allenatore, ma Giuntoli e due uomini della difesa. Il Napoli in questi anni ha comprato tre difensori spendendo in questi anni 67 mln, nessuno ha speso di più per la difesa in Serie A, a parte la Juventus”.

“Questi errori sono la causa perché De Laurentiis è veramente arrabbiato con Giuntoli, perché quando i soldi li spendi male ecco quello che accade. Stasera non potete dire niente all’allenatore, il Napoli era ben messo in campo ed era vivace. Gattuso l’ha cambiata anche bene la squadra, Politano l’ha inventato mezzala ed è stato il migliore nel secondo tempo. Il Napoli ci ha provato in tutti i modi per recuperarla. Stasera sul banco degli imputati oltre al ds ci sono i giocatori. Non è possibile che giocatori di questo livello facciano errori di tecnica di base, di concentrazione e di tecnica collettiva così gravi. Il momento è veramente difficile, ma la squadra che abbiamo visto a Genoa non è morta per cui non ci sarebbe da cambiare chi la guida, ma è una squadra viva che ha voglia di combattere e che non le gira nulla bene”.