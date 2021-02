Raffaele Auriemma sbotta dopo il k.o. col Genoa: “Mi sono stancato di spiegare sempre le stesse cose”

Raffaele Auriemma ha commentato su Youtube la sconfitta del Napoli contro il Genoa. “Peccato davvero non essere il Milan, a loro i rigori li danno tutti al minimo contatto in area, al Napoli no. Fallo netto di Scamacca su Mario Rui a partita ormai scaduta, l’arbitrio dice che non è rigore. Mettiamoci allora altre maglie addosso e può darsi che il fischietto inizi a girare anche dalla parte del Napoli. A me il Napoli non sta piacendo, la squadra gioca male ma non posso fare il tifoso con gli occhi foderati di prosciutto. Andate a vedere quanti tiri ha fatto e quanti pali ha colpito il Napoli stasera. Il Napoli ha giocato senza Mertens, Koulibaly, Fabian Ruiz, Ghoulam, con Osimhen che può giocare solo 20 minuti, con Insigne solo nel secondo tempo, si è fatto male anche Manolas”.

“Mi sono stancato di spiegare sempre le stesse cose, se siete così più bravi di Gattuso andate voi sulla panchina del Napoli. Perché Manolas e Maksimovic dormono e il Napoli non gode di questi favori degli avversari? Perché dobbiamo regalare due gol al Genoa? Il problema è che molti di questi giocatori dovevano essere venduti anni fa e adesso stufi e sono distratti dal contratto. Se Maksimovic non rinnova contesto a Gattuso di non mettere Rrahmani. Quest’anno non ci gira bene e il problema del Napoli sono i tanti errori che si commettono in difesa”.