Umberto Chiariello attacca: “Se avesse sbagliato anche questo rigore, Lorenzo Insigne sarebbe dovuto andarsene da Napoli”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la vittoria del Napoli contro la Juventus. “In questi mesi ho sentito parlare sempre di veleno, personalità e di giocatori immaturi incapaci di tirar fuori gli attributi. Poi stasera scopro che Meret era già seduto in panchina rassegnato al ruolo di secondo portiere, poi in riscaldamento Ospina si fa male. Meret va in campo e con la sua freddezza da friulano gioca contro la Juve e si erge a grandissimo protagonista, dimostrandosi una saracinesca che mostra la sua classe. E’ un ragazzo che è stato chiamato in Nazionale dall’età di tredici anni, stasera lo capite che questi discorsi sono stupidi? Si diceva che Insigne non sarà mai capace di essere un vero capitano. Sui social si diceva: ‘Insigne tirerà il rigore se il Napoli lo avrà contro la Juve?'”.

“Il caso ha voluto che il rigore c’è stato. Ha sbagliato quasi tutti i rigori contro la Juve perché forse è troppo emotivo. Ha dimostrato di avere degli attributi notevoli, quelli che voi non avrete mai nella vita perché sapete solo criticare. Se avesse sbagliato anche stavolta, sarebbe dovuto andarsene da Napoli da come lo avreste trattato. Lozano, che l’anno scorso era criticato da tutti, ha giocato con una gamba mal ridotta, e negli ultimi minuti si è impegnato a tirare la palla in fallo laterale gridando dal dolore e commuovendo tutti. Allora non è vero che questa squadra non è capace di non avere veleno e personalità, ha giocato per il suo allenatore. Per quanto riguarda Gattuso ho rivisto l’uomo coraggioso che era da giocatore”.