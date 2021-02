TUTTOSPORT – Aurelio De Laurentiis ha festeggiato con la squadra negli spogliatoi dopo Napoli-Juventus

in

Tuttosport apre in prima pagina con la sconfitta della Juventus a Napoli: “La Juve si morde le mani”. Nel taglio alto il crollo del Milan contro lo Spezia: “Crollo Milan, Spezia favoloso”. In taglio basso spazio alle altre sfide della 22esima giornata. Si parla anche dell’Inter che prova a raggiungere il primo posto dei rossoneri sfidando la Lazio: “Conte cerca il sorpasso”.

Dopo l’1-0 rifilato ai bianconeri Aurelio De Laurentiis si è reso autore di un gesto che potrebbe sancire la pace con Gennaro Gattuso, che ha spiegato chiaramente di farsi scivolare addosso le critiche degli ultimi giorni. “Parole comprensibili, perché in troppi avevano enfatizzato lo sfogo del presidente De Laurentiis, che ieri ha completato l’opera di ricucitura con il suo allenatore andando nello spogliatoio per caricare la squadra nel pre-partita e partecipando ai festeggiamenti dopo il sofferto 1-0: Gattuso continuerà ad essere il tecnico del Napoli, fino a fine stagione e forse anche dopo”, si legge.