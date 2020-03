Ufficiale: l’Europeo slitta al 2021, la UEFA vuole concludere prima campionati e coppe europee

“La UEFA ha annunciato oggi il rinvio della sua principale competizione per squadre nazionali, UEFA EURO 2020, che non si svolgerà a giugno e luglio di quest’anno. La salute di tutti coloro che sono coinvolti nel gioco è la priorità, e si è inoltre voluto evitare di esercitare pressioni inutili sui servizi pubblici nazionali coinvolti. La mossa aiuterà tutte le competizioni nazionali, attualmente in attesa a causa dell’emergenza COVID-19, da completare”.

Prima i campionati e le Coppe, poi l’Europeo. La UEFA ha deciso emanando un comunicato ufficiale, seppur con colpevole ritardo. L’Europeo slitta di 12 mesi e si giocherà nel 2021, dall’11 giugno all’11 luglio, sempre con inaugurazione a Roma. La scelta di rimandare di un anno la competizione è arrivata al termine di una riunione con tutte le Federazioni, le varie Leghe, i club e le rappresentanze dei calciatori. La priorità è stata dunque concessa a campionati, Champions ed Europa League, da concludere quanto prima. A metà giugno le squadre di mezza Europa dovrebbero tornare in campo regolarmente. Per l’Europa League si è ipotizzata la ripartenza il 30 aprile e per la Champions il 5 maggio, con le due finali in calendario il 24 e il 27 giugno.