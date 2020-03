Calciomercato Napoli: si sogna ancora Jeremie Boga, l’esterno senza rivali “nell’uno contro tre”

Il Napoli continua a sognare Jeremie Boga del Sassuolo. Per una squadra che non fa della prima punta il riferimento principale del proprio gioco, un esterno esplosivo come il francese rappresenterebbe un innesto sicuramente importante. Bisogna capire se l’emergenza del Coronavirus non farà calare ora i prezzi di tutti i cartellini. I club soffriranno infatti dei mancati introiti di questo periodo, legati non solo all’assenza di pubblico negli stadi. Anche l’attuale allenatore del calciatore, Roberto De Zerbi, glissa sul futuro di Jeremie Boga, ma parla volentieri delle sue caratteristiche a La Gazzetta dello Sport: “Nell’uno contro uno ha pochi rivali al mondo. Anzi, nell’uno contro tre… Non conosceva l’esistenza della porta, faceva fatica a connettersi con i compagni, a farsi servire sulla corsa e a giocare senza palla. Lo abbiamo martellato. È gratificante vedere come è migliorato. Ha già segnato 8 gol, arriverà a farne stabilmente 15 a campionato”. Proprio quel che servirebbe al Napoli.