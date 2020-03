La UEFA sospende tutto: ecco le ultime indicazioni

La UEFA ha sospeso tutte le competizioni e le partite per club e squadre nazionali per uomini e donne, fino a nuovo avviso. Il principale organo di controllo del calcio europeo lo ha comunicato oggi rendendo noto il rinvio della sosta dapprima in programma a fine marzo. L’Italia di Roberto Mancini avrebbe incontrato Inghilterra e Germania fuori casa. L’Europeo, però, inizierà ufficialmente nel 2021. Le partite dei play-off di Euro 2020 e le amichevoli internazionali, in programma per la fine di marzo, si giocheranno all’inizio di giugno.

La UEFA ha poi comunicato il pieno supporto alle Federazioni per il completamento dei campionati nazionali. “È stato istituito un gruppo di lavoro con la partecipazione di campionati e rappresentanti di club per esaminare le soluzioni di calendario che consentirebbero il completamento della stagione in corso e qualsiasi altra conseguenza delle decisioni prese oggi”. A poco a poco, il calcio internazionale rivedrà dunque la luce nella prossima estate.