CDS – “Napoli, spunta Sardar Azmoun”: la nuova idea di Cristiano Giuntoli

La prima pagina del Corriere dello Sport apre con il titolo: “Follie da Scudetto“. Europei spostati nel 2021, mentre la UEFA e la Lega cercano di capire quando riprendere la Serie A. Si pensa addirittura dal 25 aprile. I club chiedono però la decurtazione degli stipendi ai calciatori e presentano il conto al Governo: 720 milioni se non si gioca più. Di fianco spazio anche al mercato degli azzurri: “Napoli, spunta Azmoun dopo Rrahmani e Petagna”.

Sono tanti gli attaccanti accostati al club di Aurelio De Laurentiis e tra questi c’è anche l’iraniano Sardar Azmoun, 25 anni, bomber dello Zenit che sta facendo molto bene. Per tanti addetti ai lavori sembra già pronto per il campionato italiano. Per adesso si tratta solo di un’ipotesi, una delle tante, dato che Arkadiusz Milik non sta rinnovando il contratto e molto probabilmente andrà via. I nomi di Andrea Belotti e Luka Jovic, comunque, continuano a rimanere sulla lista di Cristiano Giuntoli.