GAZZETTA – “Polemica sui calendari, Federcalcio e i nostri club contro la UEFA”

“Polemica sui calendari, Federcalcio e i nostri club contro la UEFA” si legge in prima pagina sull’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport. Nonostante il rinvio degli Europei c’è ancora distanza tra le parti per la ripresa del campionato e la costruzione dei nuovi calendari. C’è chi vorrebbe partire da fine aprile, chi invece ritiene che non si giocherà prima di giugno. Le conclusioni dei campionati rimangono in bilico, inutile nasconderlo. Il problema è che bisogna comunicare alla UEFA chi andrà in Champions e in Europa League l’anno prossimo. Con l’emergenza del Coronavirus che sta stoccando da vicino anche il mondo del calcio, diventa tutto più complicato. In basso, infatti, campeggia la notizia di Blaise Matuidi che, dopo Daniele Rugani, è il secondo calciatore della Juventus positivo al Coronavirus. In alto, infine, l’ipotesi del rinvio al 2022 dell’Olimpiade di Tokyo: al momento non c’è stata nessuna comunicazione ufficiale, ma evidentemente l’evento slitterà.