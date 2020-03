Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik verso l’addio nonostante tutto

Tra l’emergenza del Coronavirus e lo spostamento di tutti i calendari, il futuro del Napoli è pieno di incertezze. Bisognerà risolvere diverse situazioni quando si tornerà a scendere in campo. Come quelle contrattuali, in primi dei calciatori in scadenza. Il problema è che anche chi non lo è inizia a puntare i piedi: è il caso di Arkadiusz Milik. Il polacco potrebbe rappresentare una delle prime cessioni della prossima estate. Difficilmente l’attaccante rinnoverà il suo contratto che scade nel 2021. Aurelio De Laurentiis è pronto al prolungamento con un ritocco dell’ingaggio fino a 4 milioni di Euro a stagione, ma il bomber chiede comprensione. Non è convinto di firmare in quanto vede troppa concorrenza e lui ha voglia di giocare. Di certo, l’arrivo di Andrea Petagna e il rinnovo di Dries Mertens significherebbero per lui una nuova annata da comprimario. In vista dell’Europeo, che si giocherà nel 2021, meglio cambiare aria prima che sia troppo tardi.