Ufficiale: Juventus, esonerato Maurizio Sarri. Fatale la Champions League

Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Juventus. Lo ha comunicato il club bianconero una manciata di minuti fa. “Juventus Football Club comunica che Maurizio Sarri è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società desidera ringraziare il tecnico per aver scritto una nuova pagina della storia bianconera con la vittoria del nono Scudetto consecutivo, coronamento di un percorso personale che lo ha portato a scalare tutte le categorie del calcio italiano”, si legge su Juventus.com.

Con chi giocare on line?

Comparazione Bonus



Ieri sera, a latere dell’eliminazione dalla Champions contro il Lione, Andrea Agnelli aveva detto di volersi prendere un po’ di tempo per decidere, ma in realtà era già tutto programmato. Secondo Sky Sport, la “Vecchia Signora” sta corteggiando Simone Inzaghi e Mauricio Pochettino, oltre che Paulo Sousa, ex calciatore bianconero. Sullo sfondo ci sarebbe anche l’ipotesi del ritorno di Massimiliano Allegri, ma al momento non ci sarebbero riscontri in tal senso. Il sogno rimane Zinedine Zidane.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare sull’attesissimo match di Champions League Barcellona Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione. shortcode:

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.