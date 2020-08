Barcellona-Napoli, Paolo Del Genio ci crede: “Su una gara secca l’imponderabile ha una maggiore incidenza”

Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, nel corso della trasmissione Radio Goal. “Barcellona-Napoli? Per quanto riguarda le percentuali in relazione al passaggio del turno, credo che siamo sul 70-30 perché la squadra di Messi è più forte, ma mi sembra evidente che su una gara secca l’imponderabile ha una maggiore incidenza e quindi il Napoli può riuscire nell’impresa di superare il turno”.

“Se andiamo a valutare quelli che sono i valori complessivi delle due squadre, dico che in un campionato il Napoli finirebbe sicuramente dietro al Barcellona perché non è attrezzato come i catalani, tuttavia in una sola partita come quella che vale il passaggio ai quarti, può succedere davvero di tutto nel calcio”, ha aggiunto il giornalista. Stasera si parte dall’1-1 dell’andata, al Napoli serve una vittoria o un pareggio con almeno due goal per andare avanti. In caso contrario, chissà quando gli azzurri torneranno a sentire la famosa musichetta…

