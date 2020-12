Ufficiale: il San Paolo diventa “Stadio Diego Armando Maradona”

Il San Paolo diventa ufficialmente “Stadio Diego Armando Maradona”. L’ha reso noto il Comune di Napoli, con una delibera approvata e firmata dal sindaco Luigi De Magistris e dalla giunta comunale. Di seguito il comunicato ufficiale. “Con una delibera approvata oggi lo Stadio è stato intitolato a Diego Armando Maradona. La delibera è stata proposta dal Sindaco Luigi de Magistris, dall’assessore alla toponomastica Alessandra Clemente e firmata da tutta la Giunta Comunale, che si è riunita a Palazzo San Giacomo. Poco prima della seduta di Giunta la Commissione Consultiva per la Toponomastica Cittadina aveva approvato la proposta del Sindaco, dell’Assessore alla Toponomastica Alessandra Clemente e della Giunta Comunale, di intitolazione dello stadio San Paolo a Diego Armando Maradona con la denominazione Stadio Diego Armando Maradona”.

L’argentino viene descritto come “il più grande calciatore di tutti i tempi. I cui altissimi meriti sportivi sono stati tra l’altro riconosciuti con la nomina ad ambasciatore della FIFA. Che con il suo immenso talento e la sua magia, ha onorato per sette anni la maglia della squadra del Napoli. Regalandole i due scudetti della storia e altre coppe prestigiose, e ricevendo in cambio dalla città intera un amore eterno e incondizionato. Maradona ha incarnato il simbolo di riscatto di una squadra alla quale, negli anni più bui, ha dimostrato che è possibile rialzarsi, vincere e trionfare. Offrendo al tempo stesso un messaggio di speranza e di bellezza all’intera città perché, attraverso le vittorie calcistiche del fuoriclasse argentino a vincere non è stata soltanto la squadra del Napoli, ma l’intera città. Che si identifica pienamente in lui”.