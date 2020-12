Faouzi Ghoulam non le manda a dire: “Parliamo troppo degli anni di Maurizio Sarri, dobbiamo andare avanti”

Faouzi Ghoulam ha parlato in queste ore ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Sono felice di tornare a giocare. Aspettavo questo momento, ora il mister mi dà minuti e io mi prendo quello che c’è. AZ? Non è facile giocarci contro. All’andata abbiamo perso, ma meritavamo di vincere. Al ritorno ci abbiamo pareggiato. Volevamo vincerla, ma meglio un punto che zero. Tutte le competizioni sono importanti, per giocatori, staff e società. Chi va in campo deve dare il 100% perché dobbiamo arrivare in fondo e giocarci qualcosa prima della fine della stagione. Il campionato è difficile e strano, quindi i punti contro le piccole sono molto importanti. Dobbiamo avere anche continuità di risultati, dopo due vittorie e un pareggio vogliamo andare avanti. Se vogliamo puntare a qualcosa d’importante dobbiamo avere continuità, sia a livello di gioco che di risultato”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Il modulo è importante, ma siamo noi ad andare in campo. 4-2-3-1 e 4-3-3 è la stessa cosa, dipende come interpretiamo la partita. Abbiamo giocatori fortissimi, che siano Osimhen, Bakayoko, Mertens o Demme. Siamo una grande squadra. Il problema è che dobbiamo avere continuità. La differenza tra gli anni di Sarri e adesso è che avevamo molto più continuità. Tutto passa da partite come quella di domenica, utili per prendere fiducia. Dobbiamo svolgere il nostro compito, andare avanti in tutte le competizioni e vedremo cosa succederà. Parliamo troppo degli anni di Sarri, sono passati, dobbiamo andare avanti. Gattuso sta proponendo un calcio divertente, molto offensivo. Mentalmente eravamo a pezzi e ci ha fatto tornare bene mentalmente. Dobbiamo interpretare bene le partite, anche le più facili, fare punti e andare avanti. Gattuso ha fatto un gran lavoro. (…) Maradona? Non si potrà mai ripetere quanto fatto da lui”.