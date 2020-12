GAZZETTA – “Il Napoli si illude, poi trema”

“Diavolo a quattro”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna sul Milan. I rossoneri vanno sotto 2-0 con il Celtic e poi calano il poker. Stefano Pioli frena Zlatan Ibrahimovic: “Non rientrerà domenica”. Spazio anche per le altre italiane impegnate in Europa League nella parte centrale della prima pagina: “Il Napoli si illude, poi trema. Roma avanti: che perla di Calafiori”. La squadra di Gennaro Gattuso va in vantaggio con Dries Mertens, poi subisce il pari e l’AZ Alkmaar sbaglia un rigore. Roma in svantaggio in casa, ma poi brava a ribaltarla: 3-1 allo Young Boys.

Si parla dell’Inter nel taglio laterale della prima pagina: “Dirige Brozo”. Il croato sembra sempre più indispensabile e prezioso per la squadra di Antonio Conte. Intanto si tratta il rinnovo del contratto per Roberto Gagliardini. “Sulle ali di Juve-Toro: Chiesa si è sbloccato, Singo vale un tesoro”. Si pensa al derby: giovani in carriera sulle corsie esterne. Sarà un bel duello domani alle 18:00 tra i due.

