CDS – “Napoli ritardatario”: l’unica italiana ancora non qualificata ai sedicesimi è la squadra di Gennaro Gattuso

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con il pareggio del Napoli di Gennaro Gattuso sul campo dell’AZ Alkmaar, in Europa League. “Napoli ritardatario!”. La squadra azzurra è infatti l’unica tra le italiane nella competizione a non essere ancora qualificata per i sedicesimi di finale. Il tutto si giocherà negli ultimi 90′ minuti contro la Real Sociedad, al San Paolo prossimo a cambiare nome.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Italia e Spagna si ritroveranno anche con le Nazionali. Saranno le “Furie Rosse” ad affrontare gli azzurri tra un anno, nella prima semifinale delle Final Four della Nations League 2020/21. La partita è in programma per il 6 ottobre 2021 a San Siro. Questo l’esito del sorteggio andato in scena nel quartier generale della UEFA a Nyon. Laltra semifinale sarà quella tra Belgio e Francia, che si sfideranno il 7 all’Allianz Stadium. La finale e la finalina si giocheranno il 10 ottobre, rispettivamente a Milano e a Torino.