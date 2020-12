Europa League, tutte le combinazioni per passare il girone: il Napoli si qualifica se…

Siamo a dicembre ed è tempo di calcoli in casa Napoli. Gli azzurri dovranno ridursi infatti all’ultima partita del girone per sapere se passeranno o meno il turno in Europa League. Dopo il pareggio maturato in trasferta contro l’AZ Alkmaar, la classifica del girone F è ancora molto equilibrata, benché il Napoli di Gennaro Gattuso sia al primo posto. Le rimanenti sfide saranno fondamentali: da un lato gli azzurri ospiteranno la Real Sociedad, mentre l’AZ Alkmaar andrà in Croazia per affrontare il Rijeka, che è già aritmeticamente ultimo.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Il Napoli ha 10 punti, mentre l’AZ Alkmaar e la Real Sociedad sono a quota 8. La qualificazione potrebbe arrivare solo in tre casi. Se il Napoli vincesse con la Real Sociedad sarebbe sempre prima nel gruppo, indipendentemente dal risultato dell’altra partita. Se il Napoli pareggiasse con la Real Sociedad, bisognerebbe considerare quanto accadrà in Croazia per capire se gli azzurri passerebbero come primi o secondi. Infine, se il Napoli perdesse con la Real Sociedad, potrebbe avanzare comunque nel torneo, ma solo senza una vittoria degli olandesi contro il Rijeka.