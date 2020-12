Gennaro Gattuso dopo AZ Alkmaar-Napoli: “Potevamo chiuderla, non siamo stati bravi”

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita con l’AZ Alkmaar. “Potevamo chiuderla, non siamo stati bravi. Non abbiamo fatto una grandissima prestazione, abbiamo commesso errori e alla fine ci è andata bene. Abbiamo dato troppo campo a loro, sull’1-0 non siamo stati bravi a gestire. Se si va ad analizzare bene ci sarebbe stata anche la sconfitta oggi, ma non è facile venire a giocare qui, lo sappiamo. Ce la giocheremo tra una settimana con la Real Sociedad. Ci sono le cose positive, assolutamente. Ma bisogna parlare prima delle cose negative. Adesso testa a Crotone, sarà una partita molto difficile perché abbiamo speso tanto. Rinnovo? Giuntoli l’ha detto che siamo vicini, vediamo. Per me i contratti non sono la priorità, lo è il lavoro quotidiano. A me piace il campo”.

“Osimhen? C’è un allenatore molto bravo, Allegri, che mi ha lasciato una cosa in testa. Mi diceva sempre ‘Pazienza, l’importante è arrivare a giocare in undici’. Mi è rimasto in testa. Oggi m’è piaciuto com’è entrato Petagna. Settimana scorsa ha fatto fatica con il Rijeka, oggi invece è entrato bene. Ha qualità diverse rispetto agli altri attaccanti. Inutile ribadire che manca Osimhen, non cambia nulla. Cerchiamo di far giocare al massimo gli attaccanti che abbiamo. Quando rientrerà Osimhen vedremo. Io so di avere una squadra forte, ma non so se potremo giocarcela fino all’ultima giornata per lo scudetto. L’obiettivo è dare continuità, poi alla fine tireremo le somme”.