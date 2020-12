Dries Mertens dopo AZ Alkmaar-Napoli: “Stiamo ancora cercando il modo di giocare”

Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita tra AZ Alkmaar e Napoli. “Mi trovo bene, ma c’è stata una seconda occasione in cui potevo fare meglio. Se avessi fatto il 2-0 sarebbe stato diverso. Sono cose su cui dobbiamo lavorare. Il mister si arrabbia perché anche oggi avevamo l’occasione di vincere, poi pareggiamo ed è un peccato. Stiamo ascoltando tutti il mister, in tutto e per tutto. Ci manca poco, la squadra sta lavorando bene e ascolta il mister. Stiamo facendo bene, dobbiamo continuare così e ascoltare il mister”.

“Stiamo ancora cercando il modo di giocare, stiamo cambiando un po’ il modulo e ci sono giocatori nuovi. Peccato che Osimhen si sia fatto male perché è molto forte per il futuro. Quando mancano questi calciatori non puoi lavorare sul sistema di gioco per il futuro. Ma ad esempio contro la Roma abbiamo fatto bene, anche col Milan abbiamo dominato, poi Ibra ha fatto quei gol. In Europa League siamo primi in un girone difficile, quindi credo che stiamo facendo bene. Questa squadra deve capire che è forte e deve voler vincere tutte le partite. Ormai non lo so più. Mi sto divertendo perché giochiamo il calcio che mi piace, con la palla. Nella ripresa oggi abbiamo fatto male e andiamo in difficoltà senza palla. Nel primo tempo con la palla abbiamo fatto bene. Ho fatto tre gol in quattro partite e sono contento così, posso aiutare la squadra”.