Ufficiale: Arkadiusz Milik è del Marsiglia, il Napoli ha rinunciato alla clausola anti-Italia

Arkadiusz Milik è ufficialmente un nuovo calciatore del Marsiglia. Il giocatore stesso l’ha annunciato a mezzo social. “La SSC Napoli comunica che il calciatore Arkadiusz Milik è stato trasferito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022 con obbligo di riscatto, all’Olympique de Marseille”, recita invece la nota del club azzurro. Tuttosport ha rivelato i retroscena della trattativa tra il Napoli e i francesi. “Il Napoli percepirà un milione di Euro subito per il prestito che sarà della durata di 12 mesi, alla scadenza dei quali il riscatto del cartellino da parte dell’Om sarà obbligatorio e saranno versati nelle casse del club azzurro 8 milioni di Euro cash, oltre ad altri 4 milioni se l’attaccante raggiungerà con sul suo rendimento una serie di bonus”.

“C’è anche un’ultima clausola sull’accordo Napoli-Om: al club azzurro sarà garantito il 25% sull’incasso di una futura ed eventuale cessione. Anche per questa ragione De Laurentiis ha rinunciato ad inserire la clausola di veto alla rivendita di un altro club italiano, sarebbe stato un vero e proprio autogol alla luce dell’incasso prevedibile”.

