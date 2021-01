Napoli, Lorenzo Insigne da protagonista a “personaggio irrilevante”

Dalle stelle alle stalle. Si parla anche di Lorenzo Insigne su La Gazzetta dello Sport, con la rosea che si sofferma sul momento del capitano. “Eppure, appena tre giorni prima, proprio Lorenzo era stato il protagonista della convincente vittoria ottenuta contro la Fiorentina determinata, prevalentemente, dal suo talento. Una qualità esaltata dalla critica, la stessa che ha dovuto fare qualche passo indietro, prendendo atto dell’involuzione del giocatore, evidenziata nel volgere di appena 72 ore”.

L’analisi è impietosa e non lascia spazio ad interpretazioni. “Da vivace e incontrastato protagonista della domenica di campionato, a personaggio irrilevante nella Supercoppa italiana, il passo è stato breve. Mercoledì sera, ha dovuto rincorrere Cuadrado sulla fascia di sua competenza, trasformandosi in difensore per sostenere l’atteggiamento voluto da Rino Gattuso: attendere l’avversario per colpirlo in contropiede”.