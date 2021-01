Lorenzo Insigne distrutto dopo il rigore sbagliato: no ad amici e social, evita il giudizio

Gennaro Gattuso ha provato a consolare Lorenzo Insigne. Lo svela il Corriere del Mezzogiorno. “E allora, prima la difesa pubblica (‘Non è soltanto colpa sua, ma di tutti’) e poi il discorso a tu per tu con Insigne. Da uomo a uomo, provando a salvare il salvabile dell’umore a pezzi e dello sconforto. Baggio dopo 27 anni ricorda ancora il rigore fallito a Usa ‘94, oggi sorride ma non fu semplice neanche per lui riuscire a guardare avanti”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Così Rino ha provato ad entrare nella testa di Insigne, e qualcosa ha ottenuto. I video di quel rigore fallito ai mondiali sono ricomparsi sul suo telefono per esorcizzare il dolore. Sì, di questo si è trattato, dolore. Figlio assoluto della emotività di un capitano, da sempre ossessionato dal giudizio della piazza (che non gli perdona nulla) e (ri)precipitato nelle sabbie mobili. Il silenzio. Anche questo lungo e interminabile durante il viaggio a ritroso in aereo. Il ritorno a casa, unico rifugio per sfuggire al giudizio. Non ha risposto alle telefonate, non ha parlato con gli amici più stretti, non ha guardato i social. Non ha trovato pace”.