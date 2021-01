Napoli, l’agente di Lorenzo Insigne su tutte le furie: “Scrivete troppe caz*ate. Ora faccio i nomi”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto in queste ore Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne. “Non pretendo che siano tutti filo-Lorenzo come Umberto Chiariello. Pretendo, però, rispetto da tutti. Credo che Antonio Corbo a volte debba imparare in primis ad essere educato. Mi sono scocciato di star zitto e non far nomi. Perché parlare male di un ragazzo che ha pianto? Perché è normale dire che Lorenzo è un campione, l’anormalità è dire l’opposto. Ho sentito Mimmo Malfitano privatamente e gli ho detto che sta esagerando. Perché quando ha detto che c’era stato un incontro con il Napoli per un aumento, non era vero niente. Lo chiamai gli dissi di non dire cose inesatte. Le loro parole sono offensive. Dici che non è un giocatore che il Napoli pensa che sia, perché ha sbagliato un calcio di rigore? Ma stiamo scherzando?”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Quando dite che Antonio Corbo ha scritto una caz*ata e tu mi dici che è un grande giornalista, io rispondo che ha scritto una caz*ata. Voi siete i giornalisti e io sono il suo agente e lo reputo un fratello. Finché lo dice un tifoso lo posso anche accettare, ma quando ti rivolgi a centinaia di migliaia di persone devi fare attenzione. Non puoi dire che lui non ha personalità, ma stiamo scherzando?! Ma che roba è!? Se dici che non sa tirare i rigori, lo accetterei anche se è una caz*ata, tanto ne scrivete tante, ma poi sull’uomo no. Lui fa quello che gli chiede l’allenatore. Ho sentito anche Mancini che diceva che era devastante negli ultimi 30 metri. A Napoli si estremizza sempre troppo. Io sono schifato. Non dite caz*ate. Non scrivete che ha chiesto un aumento d’ingaggio. Un sito napoletano fece addirittura un sondaggio. Ma perché?!”.