GAZZETTA – “Tamponi Lazio, deferimento vicino”

“La legge di Conte” è il titolo presente nella prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport. Trattasi dell’Inter migliore dell’ultimo decennio. Il gap con la Juve è stato ribaltato. Dalla mentalità al gioco il tecnico ha corretto i difetti della squadra nerazzurra e adesso è nella scia dei grandi scudettati. Il nuovo Torino di Davide Nicola “Stasera alle 20:45 Nicola esordisce a Benevento”. il tecnico si presenta: “Sarò un martello”. “Intervista a Weah”: la spinta del bomber ai milanisti: “Sono da titolo”.

“Ronaldo cannibale da primato”: 20 trofei e 16 goal. I numeri pazzeschi di CR7. “Duro confronto Fonseca-squadra”: Massimiliano Allegri in pole position per la panchina giallorossa del futuro. A Trigoria c’è grande confusione in questi giorni e i giocatori sembrano seguire una direzione diversa rispetto a quelle dell’allenatore e della società. Infine “Tamponi Lazio, deferimento vicino”: intanto, in Coppa Italia i biancocelesti battono il Parma.