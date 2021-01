TUTTOSPORT – Urbano Cairo ammette: “Marco Giampaolo? Un fallimento”

“Ronaldo: ‘Questa è la Juventus'” scrive l’edizione di Tuttosport in apertura quest’oggi. Il 30° trofeo conquistato dal campione portoghese con i club lo esalta: “Siamo tornati, così possiamo vincere ancora tanto”. E il tecnico Andrea Pirlo, al primo trionfo da allenatore, sembra aver trovato la formula ideale per la sua Juventus. “Io e Ibra da paura”: Mario Mandzukic torna in Serie A e si presenta. L’attaccante del Milan ha parlato in conferenza stampa: “Milan, fidati, qui perché sono pronto. Che cosa è successo con Sarri alla Juve? Chiedete a lui”.

“E’ di nuovo ArgentInter”: spazio al mercato della formazione nerazzurra a forti tinte albicelesti. Rodrigo De Paul in arrivo, Lautaro Martinez verso il rinnovo. Juan Musso il dopo Samir Handanovic. Scambio tra Christian Eriksen e Lucas Torreira in vista. “Cairo: ‘Vedrò Belotti per il rinnovo'”. Di spalla si parla del futuro dei granata. Il presidente del Toinro in conferenza durante la presentazione del nuovo allenatore Davide Nicola, che debutta a Benevento: “Vedrò l’agente e cercheremo un punto di incontro. Giampaolo? Un fallimento, tutti hanno sbagliato qualcosa. Ora rinforzi per Nicola”. “Dea, c’è la Lazio ai quarti”: vittoria della formazione di Simone Inzaghi per 2-1 contro il Parma in Coppa Italia.