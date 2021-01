Udinese-Napoli 1-1 all’intervallo: Lorenzo Insigne la sblocca su rigore, ma Amir Rrahmani regala il pari a Kevin Lasagna

Il Napoli scende in campo alla Dacia Arena di Udine con l’obbligo di vincere dopo il tonfo casalingo contro lo Spezia. La formazione è quella divenuta ormai solita, con l’eccezione della titolarità di Amir Rrahmani. Presenti anche i due ex Alex Meret e Piotr Zielinski. Il Napoli parte col piglio giusto, ma Rodrigo De Paul è intenzionato a ingaggiare una sfida personale con l’estremo difensore azzurro. La svolta arriva al 13′, quando Hirving Lozano viene visibilmente atterrato in area da Kevin Bonifazi. Il direttore di gara ha bisogno di consultare il VAR prima di assegnare un rigore evidente, trasformato con successo da Lorenzo Insigne. Subito dopo Kostas Manolas è costretto al forfait e al suo posto entra Nikola Maksimovic.

La gioia degli ospiti dura poco. Un appoggio corto di Amir Rrahmani verso Alex Meret accende l’istinto di Kevin Lasagna che dribbla facilmente il portiere avversario e pareggia al 27′. Lo stesso attaccante bianconero sfiora il raddoppio poco dopo. Una leggerezza imperdonabile quella del Napoli. Pericolo anche nel finale del primo tempo, con Stryger Larsen a tu per tu con Alex Meret. All’intervallo è 1-1.