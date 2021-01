Napoli, Alex Meret ammette: “Con lo Spezia potevamo dare qualcosa in più”

Alex Meret, portiere del Napoli, pochi minuti prima della sfida sul campo dell’Udinese è intervenuto al microfono di Sky Sport. “Con lo Spezia potevamo dare qualcosa in più tutti per arrivare al goal. Sicuramente dobbiamo continuare a creare così tanto, così il goal arriverà. Dobbiamo solo essere più cattivi sotto porta. Speriamo di riuscire ad abbinare la fase offensiva alla fase difensiva e di non subire goal”.

Intanto non mancano gli attestati di stima. Stefano Campoccia, vice-presidente dell’Udinese, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, parlando proprio del giovane portiere. “A Meret dico che è uno dei giovani più promettenti del palcoscenico italiano. Il calcio ti porta a vivere staffette che non aiutano: gli dico, per me sei il numero uno. Peccato che ti abbiamo goduto poco. Abbiamo sempre avuto grandi portieri. Confido che Meret si farà onore e sará in Nazionale, ne sono certo”.