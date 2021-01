TUTTOSPORT – “Milan indiavolato”: rossoneri ancora primi

“Milan indiavolato. Toro, sos rinforzi”. E’ questo il titolo presente in taglio alto su Tuttosport sulla vittoria per 2-0 del Milan contro il Torino di ieri sera. I rossoneri sono ancora primi in classifica e sono abbastanza fiduciosi sul futuro. In campo anche Zlatan Ibrahimovic nei minuti finali. In primo piano la Juventus e le parole di Andrea Pirlo: “Ragazzi, niente scherzi”.

In casa Udinese, intanto, non si pensa al fatto che il Napoli abbia perso contro lo Spezia nell’ultima giornata e tutti sono consapevoli di trovarsi oggi di fronte a una big. Alla vigilia della partita con i partenopei, la squadra friulana è rimasta a lungo chiusa nello spogliatoio con Gianpaolo Pozzo, prima dell’allenamento. Il patron bianconero ha ribadito fiducia a tutti, mandando un messaggio chiaro in vista del Napoli. L’Udinese non vuole rischiare la retrocessione. Il Napoli conta delle assenze importanti, quindi la trasferta con i bianconeri non sarà assolutamente da sottovalutare.