GAZZETTA – Napoli, Dries Mertens e Kalidou Koulibaly vicini al rientro

“Il Milan Var”. E’ con questo gioco di parole che La Gazzetta dello Sport titola in prima pagina in merito alla vittoria del Milan contro il Torino, furioso con l’arbitro. I rossoneri consolidano il primato e volano a +4 sull’Inter.

In casa Napoli, invece, non ci sono buone notizie. Non rientrerà a breve Victor Osimhen, stando a quanto raccontato dalla rosea L’attaccante nigeriano, infortunato alla spalla e positivo al Coronavirus, starà fuori ancora a lungo. Gennaro Gattuso, dopo aver schierato Hirving Lozano al suo posto contro lo Spezia, adesso vuole accantonare esperimenti e innovazioni: toccherà ad Andrea Petagna sostituire l’ex Lille. “Il futuro prossimo, tuttavia, tende all’ottimismo. Nell’elenco dei convocati per la trasferta in Friuli, ci sono Koulibaly e Mertens, i due infortunati che sono prossimi al rientro: sicuramente saranno in campo il 20 prossimo nella finale di Supercoppa Italiana, in programma a Reggio Emilia, contro la Juventus”, si legge sul quotidiano.