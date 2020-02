TUTTOSPORT – “Viva Napoli”

La prima pagina di oggi del giornale piemontese Tuttosport apre dando spazio alla serata Champions della Juventus: “Il leone di Lione”, con Cristiano Ronaldo al centro. Taglio alto spazio al Napoli e alla gara contro il Barcellona finita in pareggio: “Viva Napoli!“, prodezza di Dries Mertens, pari di Antoine Griezmann, ma nel ritorno Barça senza Arturo Vidal e Sergio Busquets: l’impresa è possibile. Una situazione che ricorda a tratti quella del 2017 con il Real Madrid. Il Napoli andò in vantaggio sia nella gara di andata sia in quella di ritorno, mantenendo vive le speranze per quasi tutti i 180 minuti.

Nella loro storia, gli azzurri non hanno mai raggiunto i quarti di finale di Champions League. Un dato alquanto curioso, se si pensa che il Leicester c’è riuscito al primo tentativo. Probabilmente, anche l’Atalanta arriverà a questo traguardo. Dries Mertens si è fatto male per un brutto fallo di Sergio Busquets, quindi le sue condizioni andranno monitorate in vista del ritorno con i blaugrana.