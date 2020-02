Anche Bugo teme gli azzurri: “La mia Juventus ha meritato di perdere col Napoli”

Non tutti sanno che Bugo, salito di recente agli onori delle cronache per la sua partecipazione al Festival di Sanremo, è anche un gran tifoso della Juventus. In un’intervista a Soccermagazine, il cantautore si è espresso su diversi temi del calcio italiano, dicendo la sua pure sul Napoli che potrebbe essere avversario dei bianconeri in Coppa Italia. “Quando abbiamo perso l’ultima col Napoli meritavamo di perdere. Anche se in campionato è un po’ più giù tra il sesto e il settimo posto, è una squadra che mi piace molto e quindi la temo sicuramente. È un’altra squadra di quelle che meritano secondo me anche di più, francamente. A me piace anche l’Atalanta, se proprio devo dirla tutta, anche da juventino. È una squadra che mi ha conquistato”.

Nel pensare a calciatori italiani di oggi accostabili o paragonabili alla fama internazionale di Cristiano Ronaldo, Bugo ha poi citato un giocatore azzurro. “C’è Insigne che mi piace, però per quel livello lì ci vuole ancora un po’ di tempo”.