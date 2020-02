Napoli, David Ospina è fiducioso: “Al ritorno col Barcellona sarà molto difficile, ma dobbiamo pensare di potercela fare”

in

David Ospina, portiere del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio col Barcellona al San Paolo, nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. L’estremo difensore si era fatto male in uno scontro con Lionel Messi nel secondo tempo, ma ha stretto i denti rimanendo in campo fino alla fine, negando ad Alex Meret l’esordio nell’Europa che più conta. C’è grande ottimismo in vista del match di ritorno.

“Faccio i complimenti alla squadra, abbiamo fatto una grande partita, siamo stati compatti, abbiamo giocato la palla e non era facile contro un avversario così forte. Al ritorno sarà molto difficile ma dobbiamo pensare di potercela fare. Bigliettino di Gattuso? In quel momento stavamo guardando i dettagli, dopo le sostituzioni cambiava il posizionamento nella squadra da corner”, ha dichiarato il portiere colombiano. Adesso il Napoli dovrà concentrarsi sul campionato e sulla Coppa Italia, ammesso che l’emergenza Coronavirus non stravolga il calendario.