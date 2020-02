CDS – “Juve brutta e deludente sconfitta a Lione”

“Juve brutta e deludente sconfitta a Lione” è il titolo principale che si legge in prima pagina sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il quotidiano definisce grigia la squadra di Maurizio Sarri che ora in vista del ritorno avrà bisogno di un’impresa per superare il turno. Male tutti, anche Cristiano Ronaldo, in primo piano il suo volto sconsolato al termine della partita. Se il tecnico toscano sembrava traballante prima della Champions, oggi risulta ancora più in bilico. L’ex Napoli non ha mai convinto a Torino e non solo per la mancanza del tanto decantato bel gioco. I risultati mettono fortemente a rischio la “Vecchia Signora”. Quest’anno la Juve potrebbe non riuscire a mettere le mani sullo scudetto, per la prima volta dopo 8 anni. Sarebbe un dilemma per Maurizio Sarri se proprio lui interrompesse l’egemonia bianconera. Chissà che non sarà proprio il Napoli, in finale di Coppa Italia, a dare il colpo di grazia al proprio ex mister, già sconfitto in campionato.