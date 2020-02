GAZZETTA – Napoli: Dries Mertens ci prova per l’Inter, Allan e José Callejon verso l’addio

“Juve, dove sei? Litigio Bonucci-Matuidi” e “Con l’Inter verso le porte aperte” sono alcuni dei principali titoli in prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi. Una brutta Juve non riesce a convincere e piovono critiche per Maurizio Sarri. Intanto si attendono notizie per quanto riguarda il Coronavirus e le prossime partite di Serie A: la sfida tra Juventus e Inter in campionato potrebbe anche disputarsi a porte aperte. Intanto, si parla di un forte trauma contusivo alla caviglia destra per Dries Mertens dopo il fallo ricevuto da Sergio Busquets in Napoli-Barcellona. Ieri il belga ha svolto un ciclo di terapie e potrebbe saltare anche la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia del 5 marzo prossimo, che si giocherà sempre al San Paolo. Lo staff medico farà di tutto per restituirlo a Gennaro Gattuso in tempo utile per la sfida con l’Inter. Allan e José Callejon, invece, stanno valutando l’addio.