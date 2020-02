CDS – Napoli-Barcellona “Alla pari”

La prima pagina de il Corriere dello Sport di oggi apre con il titolo “Alla pari”, in merito alla serata di Champions League del Napoli. Sempre sugli azzurri: “Mertens record fa tremare il Barca. Il Napoli può sperare”, il fuoriclasse belga fa il Lionel Messi della situazione. Goal numero 121: preso Marek Hamisk. Azzurri più volte vicini alla rete della vittoria. Antoine Griezmann li gela. Ritorno al Camp Nou il 18 marzo, Gennaro Gattuso: “Qualificazione aperta“.

In molti pensavano di poter raggiungere a ragione anche la vittoria. Il Napoli ha saputo aspettare e colpire nel momento più adeguato, sprecando però un’occasione importante nel secondo tempo con José Callejon. Il risultato attuale va chiaramente a vantaggio dei catalani, ma a Napoli si crede ancora nella qualificazione. I quarti di finale di Champions League non si sono mai visti nella storia azzurra. Considerando l’improbabilità di partecipare all’Europa che conta nella prossima stagione, non si può sprecare una possibilità come questa.